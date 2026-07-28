Ригини: вопрос в том, кого Загитова наберёт, когда её карьера короче чьей-либо

Хореограф Иван Ригини высказался о строительстве спортивного центра фигурного катания олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани.

«Вопрос в том, кого она наберёт, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит. Главное, чтобы тренеры научили, а остальное всё класс», – написал Ригини в комментариях под одним из постов в социальной сети.

В ответ на критику пользователей Ригини отметил, что является постановщиком программ казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, с которыми тот выиграл Олимпиаду — 2026.

«Я поработал с человеком, кто есть олимпийский чемпион, на минуточку. И не как подмастерье, а как ведущий концерта. В чём заключается уровень хореографа? Количество спортсменов или фактор научить спортсменов быть лучшей версией себя и достичь результата? Количество курток или медалей? Думаю, что уровень уже неплохой с олимпийскими программами. Я считаю, что хореограф становится великим не из-за медалей, а из-за способности сотворить чудо и найти то самое для каждого из них, а не под копирку что-то делать. Я никому никогда не завидовал. Настоящему хореографу не нужен готовый проект, чтобы стать элитой», — ответил Ригини.