«Это, мягко говоря, скудоумие». Загитова ответила на критику хореографа Ригини

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова ответила на критику бывшего фигуриста хореографа Ивана Ригини.

Ранее Ригини высказался о строительстве спортивного центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани, упомянув, что не знает, чему фигуристка сможет научить юных спортсменов.

«Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то общались. Принижать меня публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: «Главное — не количество, а качество». И мужчину определяют его поступки — здесь тоже есть над чем задуматься. Я тренировалась в лучшем штабе мира, который дал мне сильную базу и фундамент для дальнейшей работы. За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта, и именно это я и могу передавать другим. А чего добился ты, как говорится?» – написала Загитова на своей странице в социальной сети.