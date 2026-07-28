15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фото: Пётр Гуменник продолжает путешествовать по США

Фото: Пётр Гуменник продолжает путешествовать по США
Комментарии

Чемпион России, участник Олимпийских игр 2026 года в Милане фигурист Пётр Гуменник опубликовал в своих социальных сетях подборку новых фотографий из путешествия по США. Спортсмен уже более двух месяцев находится на стажировке у известного тренера Рафаэля Арутюняна.

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

«Выходные на большом острове», – подписал фото Гуменник.

Недавно стало известно, что известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Гуменнику короткую программу на грядущий сезон.

В прошедшем сезоне-2025/2026 Пётр выиграл чемпионат и финал Гран-при России, а также выступил в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026 в Милане. По итогам соревнований он занял шестое место.

Материалы по теме
Арутюнян не теряется после ухода Малинина: позвал в США Гуменника, Шайдорова и Захарову
Арутюнян не теряется после ухода Малинина: позвал в США Гуменника, Шайдорова и Захарову
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android