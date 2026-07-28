Фото: Пётр Гуменник продолжает путешествовать по США

Чемпион России, участник Олимпийских игр 2026 года в Милане фигурист Пётр Гуменник опубликовал в своих социальных сетях подборку новых фотографий из путешествия по США. Спортсмен уже более двух месяцев находится на стажировке у известного тренера Рафаэля Арутюняна.

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

Фото: Из личного архива Гуменника

«Выходные на большом острове», – подписал фото Гуменник.

Недавно стало известно, что известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Гуменнику короткую программу на грядущий сезон.

В прошедшем сезоне-2025/2026 Пётр выиграл чемпионат и финал Гран-при России, а также выступил в нейтральном статусе на Олимпиаде-2026 в Милане. По итогам соревнований он занял шестое место.