Вайцеховская: козырем Малинина остаётся аксель, но хватит ли этого для борьбы за золото?

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду 1976 года, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о перспективах трёхкратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в новом олимпийском четырёхлетии.

«На фоне очередного информационного ажиотажа имени Ильи Малинина подумала вот о чём: Илья был совершенно идеально подведён к Играм в Милане в техническом и имиджевом плане: бог четверных, пугающий квад-аксель в арсенале, raspberry-twist как связка между двумя вращениями под занавес — чтобы совсем уж всех наповал… Все это в совокупности делало Илью не просто фаворитом, но человеком, о котором невозможно не говорить.

Если фигурист реально намерен выступить на Играх-2030, подходить к ним нужно столь же мощно во всех отношениях. И возникает вопрос: за счёт чего?

За счёт прыжков — сложнее, потому что ограничение по количеству здесь играет на руку соперникам: можно избавиться от проблемного элемента, сделав ставку на более уверенные. Былой лёгкости, скорее всего, уже не будет — она идёт на убыль уже сейчас, поскольку Илья матереет, становится более мощным, но и более тяжёлым.

Фишечками типа raspberry-twist или заднего сальто тоже не выделиться. Да, можно забабахать уникальный, никем ещё не опробованный вариант в виде заднего сальто с винтом (по физике это не так сложно, как выглядит), но есть нюанс: из всех спортсменов, которые прыгают сальто сейчас, включая девочек, техника прыжка у Малинина не самая лучшая. По технике он прыгает довольно грязно, а это критическая вещь, если задаться целью сделать прыжок более сложным.

Постановки — тоже не самая сильная сторона Ильи. Понятно, что это дело вкуса и со мной можно не соглашаться, но сама склоняюсь к тому, что катание Ильи выглядело уникальным прежде всего за счёт уникальности технического наполнения, а не хореографии и понимания музыки. Получается, что единственным козырем остаётся аксель. Но хватит ли этого для того, чтобы бороться за золото?» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.