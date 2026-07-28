15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Полностью поддерживаю». Тарасова — о выделении грантов на ледовые шоу Плющенко

«Полностью поддерживаю». Тарасова — о выделении грантов на ледовые шоу Плющенко
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в поддержку двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отметив, что не понимает критики в его адрес из-за получения государственных грантов на проведение ледовых шоу и выступления его сына Александра Плющенко за Азербайджан.

«Плющенко критикуют за гранты от государства? Я приведу простой пример. В своё время был замечательный организатор шоу Том Коллинз. У него катались фигуристы из всех стран мира, лучшие из лучших. Никто никогда не критиковал его за то, что не патриот США. Там просто не принято так высказываться. А у нас Плющенко, наоборот, ругают за то, что его сын будет выступать за другую страну. Мне это очень не нравится.

Я полностью поддерживаю и выделение грантов на проведение ледовых шоу, и их запросы. Нам эти деньги в своё время не давали, а теперь государство готово помогать. Это абсолютно взаимовыгодная история. Я рада, что Женя занимается проведением шоу. В этом есть большая польза для нашей страны», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Материалы по теме
Академия «Ангелы Плющенко» запросила грант в 24,1 млн рублей для шоу «Снежная королева»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android