«Когда я начинала, опыта тоже не было». Тарасова — о критике Загитовой со стороны Ригини

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о критике фигуристки Алины Загитовой со стороны хореографа Ивана Ригини.

«Видимо, он забыл, что она олимпийская чемпионка, что у неё большой соревновательный опыт. А у кого есть тренерский опыт? Когда я начинала работать, у меня его тоже не было», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Ригини высказался о строительстве спортивного центра фигурного катания Загитовой в Казани, отметив, что сомневается в её тренерских навыках.

36-летний Ригини завершил профессиональную карьеру фигуриста в 2018 году. После он стал работать тренером и хореографом, в том числе Ригини сотрудничает с олимпийским чемпионом – 2026 казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым.