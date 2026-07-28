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«Когда я начинала, опыта тоже не было». Тарасова — о критике Загитовой со стороны Ригини

«Когда я начинала, опыта тоже не было». Тарасова — о критике Загитовой со стороны Ригини
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о критике фигуристки Алины Загитовой со стороны хореографа Ивана Ригини.

«Видимо, он забыл, что она олимпийская чемпионка, что у неё большой соревновательный опыт. А у кого есть тренерский опыт? Когда я начинала работать, у меня его тоже не было», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Ригини высказался о строительстве спортивного центра фигурного катания Загитовой в Казани, отметив, что сомневается в её тренерских навыках.

36-летний Ригини завершил профессиональную карьеру фигуриста в 2018 году. После он стал работать тренером и хореографом, в том числе Ригини сотрудничает с олимпийским чемпионом – 2026 казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым.

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