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Российские фигуристы не заявились на «челленджер» Cranberry Cup International в США

Российские фигуристы не заявились на «челленджер» Cranberry Cup International в США
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Российские фигуристы не заявились для участия в «челленджере» Cranberry Cup International, который пройдёт с 6 по 9 августа в Норвуде (США).

В соревнованиях у мужчин примут участие восемь фигуристов, в женском турнире выступят 13 спортсменок. В юниорском первенстве за победу поборются 13 парней и 23 девушки.

В июне 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

Ранее фигуристы из России и Беларуси были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU по решению организации в апреле 2022 года. На Олимпийских играх 2026 года в Италии выступили россияне Пётр Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе.

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