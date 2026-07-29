Тутберидзе показала процесс постановки программы для Александры Трусовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала видео постановки произвольной программы для российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на сезон-2026/2027.

Ранее Трусова анонсировала произвольную программу, поставленную по мотивам известного американского сериала «Очень странные дела».

22-летняя Трусова вернулась в фигурное катание после рождения сына. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил. Ранее появилась информация, что Трусова намерена вернуться на соревнования в сезоне-2026/2027. На ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов ультра-си.