Журова — о Ригини: почему он делает выводы о способностях Загитовой, если центр не открыт?

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о критике олимпийской чемпионки фигуристки Алины Загитовой со стороны хореографа Ивана Ригини.

«Почему он делает выводы о способностях Загитовой, если центр ещё даже не открыт? Да и она не планировала сама тренировать, она будет управлять школой.

Мой первый тренер пришёл после института молодым парнем. Он был мастером спорта. Набрал детей, и из этих групп выросли олимпийская чемпионка, семь мастеров спорта, три члена юниорской сборной, восемь человек попали в школу олимпийского резерва. Никто не мог заранее сказать, что у него получится такой результат. Но получилось.

У Евгения Плющенко получилось: он тренирует, к нему идут спортсмены, есть результаты. То же самое можно сказать о Тамаре Москвиной, Алексее Мишине, Александре Жулине. Кто-то после карьеры становится тренером, кто-то занимается шоу, а кто-то вообще не идёт в тренерскую профессию. У каждого свой путь», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».