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Адам Сяо Хим Фа показал анонс новой короткой программы на сезон-2026/2027

Адам Сяо Хим Фа показал анонс новой короткой программы на сезон-2026/2027
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Обладатель двух золотых медалей европейского первенства (2023, 2024) и бронзовый призёр чемпионата мира (2024) французский фигурист Адам Сяо Хим Фа опубликовал у себя на странице в соцсети видео с анонсом новой короткой программы на сезон-2026/2027.

В описании к тизеру спортсмен заявил, что музыкальным сопровождением для постановки стала джазовая композиция Дейва Брубека Take Five. На видео показан процесс работы фигуриста над программой с хореографом Бенуа Ришо, с которым Сяо Хим Фа сотрудничает на постоянной основе.

Бенуа Ришо в мае 2026 года также посещал Россию, во время визита он поставил программы нескольким ведущим российским фигуристам.

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