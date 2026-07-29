Гуменник стал самым упоминаемым в СМИ петербургским спортсменом за первую половину 2026-го

Чемпион России (2026), участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник стал самым популярным в СМИ спортсменом из Санкт-Петербурга за первую половину 2026 года. Его личность была упомянута в медиа 58 004 раза. Статистика была разработана изданием «Петербургский дневник» совместно с компанией «Медиалогия».

На втором месте по числу упоминаний в СМИ расположился главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак (40 550). Тройку лидеров по популярности в медиа замкнул защитник «Зенита» Игорь Дивеев (24 636).

Помимо Гуменника, Семака и Дивеева, в топ-10 вошли Александр Соболев (нападающий «Зенита»), Луис Энрике (полузащитник, «Зенит»), Андрей Аршавин (зампред правления «Зенита»), Педро (нападающий, «Зенит»), Игорь Ларионов (главный тренер хоккейного клуба СКА), Максим Глушенков (полузащитник, «Зенит»), Дуглас Сантос (защитник, «Зенит»).