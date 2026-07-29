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Александра Трусова: внутри каждого из нас множество граней. Одну из своих я открою в 19:00

Александра Трусова: внутри каждого из нас множество граней. Одну из своих я открою в 19:00
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) сделала интригующий анонс в социальных сетях.

«Внутри каждого из нас множество граней. Одну из своих я открою в 19:00», — написала Трусова в социальных сетях.

Ранее Трусова анонсировала произвольную программу, поставленную по мотивам известного американского сериала «Очень странные дела».

22-летняя Трусова вернулась в фигурное катание после рождения сына. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил. Ранее появилась информация, что Трусова намерена вернуться на соревнования в сезоне-2026/2027. В ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов «ультра-си».

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