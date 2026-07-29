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Ше-Линн Бурн поставила две новые программы Софье Самоделкиной

Ше-Линн Бурн поставила две новые программы Софье Самоделкиной
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Чемпионка мира (2003) в танцах на льду канадская фигуристка Ше-Линн Бурн, ныне работающая хореографом, поставила две новые программы на сезон-2026/2027 для серебряного призёра этапа Гран-при казахстанки Софьи Самоделкиной. Об этом Софья сообщила у себя на странице в соцсети.

Фото: Личный архив Софьи Самоделкиной

«Программы готовы! Не терпится познакомить вас с этими двумя историями», – написала Самоделкина под совместным с Бурн фото.

Также фигуристка зашифровала название постановок несколькими эмодзи, чтобы болельщики в комментариях высказали свои предположения.

Самоделкина ранее представляла Россию. В 2024 году она получила право выступать на международной арене за Казахстан.

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