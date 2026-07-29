Рудковская: Плющенко хотели включить в Зал славы, но вмешались политические обстоятельства

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер ледовых шоу Яна Рудковская заявила, что фигуриста не включили в Зал славы мирового фигурного катания из-за политики.

«Евгения Плющенко хотели включить в Международный зал славы фигурного катания, но вмешались политические обстоятельства. Насколько знаю, об этом действительно шёл конкретный разговор. Это было в 2022 году, как раз перед началом СВО. Конечно, это огромная несправедливость. Надеюсь, что скоро она будет исправлена.

Евгений однозначно заслужил место в зале славы. За последние 100 лет только у него есть четыре медали на четырёх разных Олимпиадах. Он доминировал на международной арене на протяжении четырёх циклов.

Здесь даже не может быть никаких вопросов. Действующие российские фигуристы не просто так назвали его лучшим в истории с большим отрывом», — приводит слова Рудковской Sport24.