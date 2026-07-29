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Алина Загитова: пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера

Алина Загитова: пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера
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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова в социальных сетях рассказала о занятиях теннисом.

«Пожалуй, в теннисе оставлю карьеру тренера», — написала Загитова в социальных сетях.

Фото: Из социальных сетей Алины Загитовой

Фото: Из социальных сетей Алины Загитовой

Алине Загитовой 24 года. Она является второй в истории (после кореянки Ким Ю На) и первой в России фигуристкой, собравшей все возможные крупные титулы на взрослом и юниорском уровнях. На её счету золото Олимпийских игр 2018 года, победа на чемпионате мира — 2019 и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года. Также Загитова является победительницей финалов взрослого и юниорского финалов Гран-при ISU и чемпионкой мира среди юниоров.

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