«Это какой-то бред. Я не верю». Бестемьянова — об обвинениях Грищук в домашнем насилии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об обвинении двукратной победительницы Игр Оксаны Грищук в домашнем насилии.

Ранее дочь фигуристки Скайлер Грейс Грищук заявила в социальной сети, что стала жертвой эмоционального и физического насилия со стороны матери и подала заявление о домашнем насилии со стороны Оксаны Грищук.

«На самом деле, я не очень разбираюсь, что и как у них могло происходить. Но мне кажется, это какой-то бред. Я не верю в это! Оксана Грищук – великая спортсменка, по-моему, она очень милый и хороший человек. Ну как такое может быть?!

Столько лет прошло, девочка-то уже взросленькая — и вдруг такое выдаёт. Вообще надо девочку проверить — она в себе или как. У меня полное ощущение, что девочке медийного внимания не хватило, она таким образом привлекает к себе внимание», — приводит слова Бестемьяновой Metro.