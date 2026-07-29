Малинин приехал в Калифорнию на каток к Арутюняну для постановки новых программ — источник

Олимпийский чемпион в командном турнире, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прибыл на каток в Калифорнии, где работает известный тренер Рафаэль Арутюнян, для постановки программ на новый сезон-2026/2027. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале журналист Елена Вайцеховская.

Ранее Арутюнян сотрудничал с Малининым на постоянной основе, однако в июле 2025 года фамилия специалиста исчезла из профиля Малинина на сайте Ассоциации фигурного катания США. Тренерами Ильи в минувшем сезоне были только его родители, Роман Скорняков и Татьяна Малинина.

Летом 2026 года стажировку под руководством Арутюняна проходили российские фигуристы Пётр Гуменник и Мария Захарова, а также олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан.