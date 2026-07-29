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«Вопрос: какое образование у Алины?» Губерниев — о центре фигурного катания Загитовой

«Вопрос: какое образование у Алины?» Губерниев — о центре фигурного катания Загитовой
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что одних титулов олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой недостаточно для работы с юными фигуристами.

«Я искренне надеюсь, что у Алины есть соответствующее образование, чтобы работать с детьми. Мне кажется, титулов недостаточно. Я очень надеюсь, что образование у Загитовой есть, я не в курсе её дипломов. Но если образование есть — пожалуйста, флаг в руки. А если нет — с позиции своих титулов она, безусловно, может чему‑то научить, но у тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии. Вот у меня, например, красный диплом института физкультуры. Я хоть и не великий спортсмен, как Загитова, но тренером работать могу, потому что у меня есть соответствующее образование. Вопрос: какое образование у Алины?» — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Отметим, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов ранее заявлял, что Загитова будет выполнять роль генерального менеджера в центре фигурного катания в Казани и подбирать тренерский состав. Сама Алина не будет тренировать детей на постоянной основе.

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