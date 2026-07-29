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«Если она позвонит — я уже буду с коньками в аэропорту». Петренко — об участии в шоу Навки

«Если она позвонит — я уже буду с коньками в аэропорту». Петренко — об участии в шоу Навки
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Олимпийский чемпион 1992 года украинский фигурист Виктор Петренко рассказал о своём участии в шоу олимпийской чемпионки 2006 года россиянки Татьяны Навки.

— В 2021 году вы приезжали в Москву на шоу Навки. Сотрудничаете ли сейчас?
— Я участвовал в её проектах «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек». Получил колоссальный опыт. Если Таня за что-то берётся, делает на высочайшем уровне. Мы с ней на связи. Я всегда в её третьем-четвёртом составе. Если нужна помощь, она может позвонить. Роль отца в «Аленьком цветочке» могу исполнить хоть завтра.

— Готовы всё бросить и приехать в Россию?
— Если она позвонит и попросит — я уже буду с коньками в аэропорту. Роль помню наизусть, могу даже без подготовки, – приводит слова Петренко Sport24.

Сейчас Виктор Петренко живёт в Нью-Йорке (США).

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