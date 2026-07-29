15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не считаю это уместным». Чемпион ОИ-1992 — о сравнении Загитовой и Медведевой

«Не считаю это уместным». Чемпион ОИ-1992 — о сравнении Загитовой и Медведевой
Комментарии

Олимпийский чемпион 1992 года по фигурному катанию украинец Виктор Петренко рассказал о сильных сторонах российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

— Некоторые считают Загитову менее талантливой, чем Медведеву. Согласны?
— Не считаю такое сравнение уместным. Все спортсмены такого уровня индивидуальны. Что-то у Медведевой было лучше, что-то у Загитовой. Это решают судьи.

— В чём уникальность Алины?
— У неё очень хорошая крутка и взрывная юркость в исполнении прыжков. Это давало преимущество, позволяло учить сложные комбинации. У Жени был выше уровень хореографии. Но на Олимпиаде 2018 года решали судьи, – приводит слова Петренко Sport24.

Материалы по теме
«Если она позвонит — я уже буду с коньками в аэропорту». Петренко — об участии в шоу Навки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android