«Не считаю это уместным». Чемпион ОИ-1992 — о сравнении Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион 1992 года по фигурному катанию украинец Виктор Петренко рассказал о сильных сторонах российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

— Некоторые считают Загитову менее талантливой, чем Медведеву. Согласны?

— Не считаю такое сравнение уместным. Все спортсмены такого уровня индивидуальны. Что-то у Медведевой было лучше, что-то у Загитовой. Это решают судьи.

— В чём уникальность Алины?

— У неё очень хорошая крутка и взрывная юркость в исполнении прыжков. Это давало преимущество, позволяло учить сложные комбинации. У Жени был выше уровень хореографии. Но на Олимпиаде 2018 года решали судьи, – приводит слова Петренко Sport24.