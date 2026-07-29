Трусова опубликовала видео с фрагментами короткой программы сезона-2026/2027

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова) опубликовала видео с фрагментами своей короткой программы на сезон-2026/2027.

«За этот год я открыла себя заново, и теперь я готова показывать новые стороны себя.

Короткая программа 2026-2027. Музыка: «Lara» («Lara» OST) — Arash Safaian feat. Alice Sara Ott», – написала Трусова в сопровождении к видео в своём телеграм-канале.

22-летняя Трусова вернулась в фигурное катание после рождения сына. Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары родился сын Михаил. Ранее появилась информация, что Трусова намерена вернуться на соревнования в сезоне-2026/2027. В ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов ультра-си.