«Это просто пренебрежение к нам». Роднина прокомментировала слова Ригини в адрес Загитовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова хореографа Ивана Ригини по поводу тренерских качеств победительницы Олимпиады-2018 российской фигуристки Алины Загитовой.

Ранее Ригини высказался о строительстве спортивного центра Алины Загитовой в Казани, упомянув, что не знает, чему фигуристка сможет научить юных спортсменов.

— На ваш взгляд, Загитова может многому научить детей?

— Не знаю, я никогда её не видела в самом тренировочном процессе, не знаю, насколько она им интересуется. Могу сказать, что не так много олимпийских чемпионок становятся успешными тренерами, это разные профессии.

— Что вы думаете о самом высказывании Ригини?

— За последние 10 лет в адрес российских людей столько наговорили… Не знаю, чем он это мотивировал. Даже среди иностранных олимпийских чемпионок можно по пальцем пересчитать спортсменок, которые успешно пришли в тренерскую карьеру. На чём основаны его выводы? Это просто пренебрежение к нам. Может, лично к Загитовой, — приводит слова Родниной «Матч ТВ».