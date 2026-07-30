«Понимаю, что я ему нужна». Трусова — об изменениях в себе после рождения сына

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как изменилась после рождения сына.

«Я сильно изменилась с появлением сына Миши прошлым летом. Во-первых, появилось больше страхов — раньше такого не было. Причём страх и за него, и за себя: я понимаю, что я ему нужна.

Я стала чувствовать себя гораздо взрослее, хотя и раньше всегда ощущала себя не по годам взрослой. Конечно, стала намного счастливее.

Если бы я могла дать совет девушкам, которые только планируют рождение ребёнка, то я бы порекомендовала готовиться к тому, что всё, что вы планировали «до», будет по-другому. Не отказывайтесь от помощи, когда её предлагают. Старайтесь высыпаться, когда есть возможность, и наслаждаться каждым моментом, потому что время с малышом летит очень быстро.

Для меня эти месяцы пролетели как одно мгновение. Для похудения после родов я ничего особенного не делала. А вот для восстановления спортивной формы пришлось много работать. На лёд вышла уже на девятый день после рождения сына.

Похудеть было легко. Но не думаю, что дело именно в спорте, просто во время беременности я не сильно набрала, и вес быстро ушёл. Через месяц на весах были те же цифры, что и до беременности, а сейчас даже минус 4 кг от моего «добеременного» веса», – приводит слова Игнатовой Flacon.