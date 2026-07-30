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«Муж стал очень многое брать на себя». Трусова — о распределении ролей в семье с Игнатовым

«Муж стал очень многое брать на себя». Трусова — о распределении ролей в семье с Игнатовым
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как они с фигуристом Макаром Игнатовым делят семейные обязанности.

«С появлением Миши муж стал очень многое брать на себя. В основном я занимаюсь Мишей и готовлю, всё остальное делает Макар — сейчас нам, к счастью, стало легче, потому что мы наняли помощницу по дому.

Миша спит во время ледовых тренировок. Обычно Макар укладывает его, пока я одеваюсь перед тренировкой, а ночью укладываю всегда я. Кормлю Мишу тоже всегда я — Макар говорит, что у него это хуже получается, малыш меньше съедает, хотя он уже перешёл на обычную пищу.

Переодеваем по очереди, кто как может в моменте. В целом мы не делим роли жёстко, у нас равноправие. Миша, конечно, будет ребёнком, который вырастет на льду. Но мы с мужем не хотели бы, чтобы он был фигуристом. Пусть выберет сам», – приводит слова Игнатовой Flacon.

Трусова и Игнатов поженились в августе 2024 года. Летом 2025 году у пары родился сын Михаил.

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