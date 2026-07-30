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«Обязательно ещё сделаю много детей». Александра Трусова приняла участие в блиц-опросе

«Обязательно ещё сделаю много детей». Александра Трусова приняла участие в блиц-опросе
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) приняла участие в блиц-опросе о себе.

— Любимый элемент фигурного катания?
— Это… лутц.

— Ваша главная роль сейчас?
— Мамы и жены.

— Любимый цвет волос?
— Зависит от настроения, но сейчас — блонд.

— Если бы вы были смелее...
— Я бы… меньше стрессовала.

— Вы обязательно ещё сделаете...
— Много детей.

— Вы обязательно ещё получите...
— Второе высшее.

— Вы обязательно ещё создадите...
— Свой бренд.

Во что вы не могли бы поверить пять лет назад?
— На самом деле я во всё могу поверить, – приводит слова Игнатовой Flacon.

Ранее 22-летняя Трусова объявила о возобновлении спортивной карьеры после рождения сына. В ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов ультра-си. Фигуристка будет выступать под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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