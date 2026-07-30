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Фигурное катание станет базовым видом спорта в Москве с 2027 года

Фигурное катание станет базовым видом спорта в Москве с 2027 года
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Москва войдет в число регионов России, где фигурное катание официально станет базовой спортивной дисциплиной с 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Министерства спорта РФ.

Сейчас фигурное катание является базовым видом спорта в Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Татарстане, Мордовии и Пермском крае.

Также в 2027 году для Москвы такими же зимними видами спорта станут альпинизм, бобслей и конькобежный спорт.

Базовыми называют виды спорта, которые наиболее успешно развиваются на территории региона: имеют хорошие результаты, отделения в спортивных школах, массовость, тренерский состав и другое.

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