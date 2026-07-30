Журова: тренеры защищали Валиеву настолько, насколько могли

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о причинах ухода из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее тренер и хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал в интервью Okko, что допинговая дисквалификация Валиевой и дальнейшие разбирательства по делу «подразбили» отношения между спортсменкой и тренерами.

«Думаю, ей действительно было тяжело снова приходить на тот же каток, видеть тех же людей, снова переживать всё произошедшее. Но, мне кажется, тренеры защищали её настолько, насколько могли. Думаю, причина ухода была не только в этом.

И Медведева уходила, когда повзрослела. Есть возрастная психология. Одни методы работают с детьми, но перестают работать, когда спортсмен взрослеет. Тогда ему начинает казаться, что он сам знает, как лучше. Наверное, Тутберидзе тоже придерживается такого принципа: если спортсмену перестают нравиться строгость и дисциплина, никто его не держит. Не знаю, как это устроено именно у них в группе, но чувствуется, что дисциплина там очень строгая», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».