15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журова: наверное, Медведевой неприятно, когда ей снова и снова напоминают о втором месте

Журова: наверное, Медведевой неприятно, когда ей снова и снова напоминают о втором месте
Комментарии

Олимпийская чемпионка и Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что двукратному серебряному призёру Олимпиады-2018 российской фигуристке Евгении Медведевой неприятно вновь вспоминать о результате соревнований и не стоит ей об этом напоминать.

Ранее Медведева раскритиковала болельщиков, считающих, что она спустя долгое время продолжает болезненно переживать проигрыш на Играх в Пхёнчхане.

«Она сама всё прекрасно понимает. Просто не нужно ей постоянно об этом напоминать. Наверное, человеку неприятно, когда ему снова и снова напоминают о втором месте, особенно когда он понимает, что мог стать первым. Зачем лишний раз это делать? Я не думаю, что она считает, что Алина Загитова выиграла нечестно. Просто так сложилась спортивная судьба. Такое бывает», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

Светлана также отметила, что споры между поклонниками Медведевой и Загитовой продолжаются до сих пор.

«Стоит сказать что-то хорошее про Алину — сразу появляются поклонники Медведевой и начинают писать неприятные вещи. Скажешь что-то хорошее про Женю — тут же реагируют поклонники Загитовой. А ведь обе они потрясающие фигуристки, и невозможно любить одну больше, а другую меньше. В фигурном катании есть фанатские сообщества, которые никогда не переубедишь. У каждого свой кумир, которого они будут защищать до конца», – сказала Журова.

Материалы по теме
«Мне абсолютно пофиг уже». Медведева — о переживаниях о проигрыше на Олимпиаде-2018
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android