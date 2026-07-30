Журова: наверное, Медведевой неприятно, когда ей снова и снова напоминают о втором месте

Олимпийская чемпионка и Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что двукратному серебряному призёру Олимпиады-2018 российской фигуристке Евгении Медведевой неприятно вновь вспоминать о результате соревнований и не стоит ей об этом напоминать.

Ранее Медведева раскритиковала болельщиков, считающих, что она спустя долгое время продолжает болезненно переживать проигрыш на Играх в Пхёнчхане.

«Она сама всё прекрасно понимает. Просто не нужно ей постоянно об этом напоминать. Наверное, человеку неприятно, когда ему снова и снова напоминают о втором месте, особенно когда он понимает, что мог стать первым. Зачем лишний раз это делать? Я не думаю, что она считает, что Алина Загитова выиграла нечестно. Просто так сложилась спортивная судьба. Такое бывает», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

Светлана также отметила, что споры между поклонниками Медведевой и Загитовой продолжаются до сих пор.

«Стоит сказать что-то хорошее про Алину — сразу появляются поклонники Медведевой и начинают писать неприятные вещи. Скажешь что-то хорошее про Женю — тут же реагируют поклонники Загитовой. А ведь обе они потрясающие фигуристки, и невозможно любить одну больше, а другую меньше. В фигурном катании есть фанатские сообщества, которые никогда не переубедишь. У каждого свой кумир, которого они будут защищать до конца», – сказала Журова.