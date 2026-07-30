«Выпускной не праздновала, меня звали, но времени не было». Трусова — об учёбе в МГУ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась впечатлениями об учёбе на факультете журналистики Московского государственного университета (МГУ).

«От университета у меня остались хорошие впечатления. Правда, из-за графика не могла ходить стабильно, но очень старалась посещать все дисциплины.

Вообще, всё, что я планирую, часто идёт не по плану, потому что Миша может в любой момент внести коррективы. Обычно весь день проходит на катке: две ледовые тренировки и две в зале. Вечером быстро-быстро собираемся домой, чтобы всё успеть. На учёбу всегда получалось выкраивать время.

В МГУ было очень комфортно, под меня подстраивались в учебной части, за что хочется сказать огромное спасибо. Все преподаватели добрые, отзывчивые, всегда помогали. Было интересно — для человека, который почти всё время посвящает спорту, конечно, другая сфера, тем более журналистика, очень привлекательна.

Выпускной я не праздновала. Меня звали одногруппницы, но у меня просто не было на это времени. Диплом я забрала совсем недавно и получила много поздравлений», – приводит слова Игнатовой Flacon.