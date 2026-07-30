Фото: Илья Малинин и Ше-Линн Бурн в процессе постановки новой программы

Олимпийский чемпион в командном первенстве и трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин поставит как минимум одну программу на будущий сезон-2026/2027 у известного канадского хореографа Ше-Линн Бурн. Их совместное фото в процессе постановки появилось в соцсетях.

Фото: Соцсети Дены Энн Гайгер Вайнер

28 июля Малинин намекнул на продолжение карьеры до Олимпиады-2030 в своих социальных сетях. Позже появилась информация, что спортсмен приехал на каток в Калифорнии, где работает известный тренер Рафаэль Арутюнян, для постановки программ.

Малинину 21 год. В личном турнире на Олимпиаде-2026 он лидировал по итогам короткой программы, но допустил несколько ошибок в произвольной и занял итоговое восьмое место.