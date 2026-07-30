ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге, финал Гран-при теперь дороже ЧЕ

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил систему начисления очков в мировом рейтинге.

Фото: ISU

Теперь за победу в финале Гран-при можно заработать 1000 очков вместо 800, как было ранее. За второе место начислят 880 очков, за третье – 780. Юниорам золото в финале принесёт 450 очков, на 100 очков больше, чем было ранее.

Победа на чемпионате Европы или чемпионате четырёх континентов в новом сезоне будет стоить 850 очков (ранее – 840). Второе место принесёт 760 очков рейтинга, третье – 680.

Ранее ISU допустил российских фигуристов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе. Первыми из отечественных спортсменов на турниры ISU выйдут юниоры Елена Костылева, Лев Лазарев, Мария Фефелова и Артём Валов, Полина Шешелева и Егор Карнаухов на этапе серии Гран-при в Китае, который пройдёт с 20 по 22 августа.