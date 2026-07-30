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«Вы увидите совершенно другую Лену». Ирина Костылева — о новой программе и костюме дочери

«Вы увидите совершенно другую Лену». Ирина Костылева — о новой программе и костюме дочери
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Ирина Костылева, мама двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала о новой программе и костюме дочери.

«Завтра у Лены короткая программа в Новогорске. Лена будет катать в костюмах. Платье на короткую программу — это самое лучшее платье Лены за всю её карьеру. Вы увидите совершенно другую Лену. У платья есть название, но раньше срока не могу его озвучить. Оно от кутюр.

Чуть позже сделаю отдельный пост об «авторе и исполнителе» этих двух шедевров. Это первый опыт работы с ней. Она огромный профи. Яна Александровна [Рудковская] была права в выборе, кто сошьёт Лене в этом сезоне костюмы», – написала Костылева в социальных сетях.

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