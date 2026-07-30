Чемпионка России Софья Акатьева испытывает проблемы со стопой — источник

Чемпионка России по фигурному катанию 2023 года Софья Акатьева испытывает проблемы со стопой, которые мешают ей полноценно тренироваться и готовиться к предстоящему сезону-2026/2027. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Боли в стопе беспокоят 19-летнюю спортсменку на протяжении большей части лета, из-за чего полноценная подготовка на льду идёт с перерывами. Акатьевой до сих пор не были поставлены программы к новому сезону.

Софья Акатьева тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне из-за травмы она смогла выступить лишь на одном этапе Гран-при России, заняв восьмое место.