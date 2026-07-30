Бенуа Ришо — о Шайдорове: работать с ним невероятно естественно

Известный французский хореограф Бенуа Ришо рассказал о работе с олимпийским чемпионом — 2026 в мужском одиночном катании казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым.

«Работать с Михаилом с самого первого дня было невероятно естественно. Честно говоря, кажется, будто мы знаем друг друга уже давно, поэтому начало этого сотрудничества было очень комфортным для нас обоих.

Творческий процесс протекал легко. Ни разу не возникало ощущения навязывания идей, всё складывалось очень естественно. Что сразу привлекло мое внимание — это его стиль катания. У него красивая, естественная плавность, которая сильно отличается от других фигуристов, с которыми я работаю. Это сделало процесс особенно захватывающим для меня, потому что позволило мне исследовать движения по‑другому и действительно выстраивать хореографию на основе того, как естественно он двигается и воспринимает музыку. Его музыкальность исключительна. С той музыкой, которую мы выбрали, он улавливал каждую ноту почти мгновенно. Такой инстинкт — подарок, который делает творчество таким плодотворным.

Помимо работы, нам было очень весело вместе. Мы много смеёмся и шутим, и в самом процессе есть неподдельная радость. Сейчас он проводит со мной пять недель в моём лагере во Франции вместе с Никой Эгадзе, Стивеном Гоголевым и Адамом Сяо Хим Фа. Видеть, как все эти невероятные спортсмены каждый день делят лёд друг с другом, создаёт особенную атмосферу. Здесь потрясающая энергия, для меня как хореографа — настоящая привилегия быть свидетелем и частью этого», — приводит слова Ришо «Матч ТВ».