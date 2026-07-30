«Про кого писать, если не про него?» Татьяна Тарасова — о Петре Гуменнике

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности российского фигуриста Петра Гуменника.

«Не удивлена, что Гуменник так популярен у СМИ. Он наш сильнейший фигурист на сегодняшний день, ни разу не дал слабину в прошлом сезоне, прекрасно выступил на Олимпиаде. Он везде первый. Лидер по своей натуре. Про кого писать, если не про него?» — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Пётр Гуменник на Олимпийских играх 2026 года в Милане занял шестое место, набрав 271,21 балла по итогам двух программ. Также в 2026 году Гуменник стал чемпионом страны и победителем финала Гран-при России.