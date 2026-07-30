Стал известен состав участников закрытых прокатов юниорской сборной России

Стали известны участники закрытых прокатов юниоров сборной России, сообщает «РИА Новости Спорт».

Одиночное катание, девушки: Елена Костылева, София Дзепка, Виктория Стрельцова.

Одиночное катание, юноши: Лев Лазарев и Арсений Федотов.

Спортивные пары: Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Таисия Гусева и Даниил Овчинников, Полина Сажина и Алексей Белкин.

Танцы на льду: Мария Фефелова и Артём Валов, Зоя Пестова и Артём Лагутов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.

Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию проходят с 28 по 31 июля в Новогорске.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе на взрослом и юниорском уровнях. Ранее, в том числе и по итогам контрольных прокатов юниорской сборной, Федерацией фигурного катания на коньках России определялся список участников международной серии Гран-при ISU.