Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе», её соведущим выступит блогер и актёр Макс Климка, сообщает пресс-служба продюсерского центра «КМС», занимающаяся производством проекта.

«Он для молодых людей, кто ищет вдохновение в новых позитивных героях, кто готов переосмыслить свои ценности и начать действовать, стоит им лишь получить порцию мотивации на примере таких же молодых и амбициозных участниках нашего проекта.

Это будет классное реалити-шоу, в котором примут участие известные блогеры и спортсмены», – говорится в телеграм-канале продюсерского центра «КМС».