15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе»

Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе»
Комментарии

Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе», её соведущим выступит блогер и актёр Макс Климка, сообщает пресс-служба продюсерского центра «КМС», занимающаяся производством проекта.

«Он для молодых людей, кто ищет вдохновение в новых позитивных героях, кто готов переосмыслить свои ценности и начать действовать, стоит им лишь получить порцию мотивации на примере таких же молодых и амбициозных участниках нашего проекта.

Это будет классное реалити-шоу, в котором примут участие известные блогеры и спортсмены», – говорится в телеграм-канале продюсерского центра «КМС».

Материалы по теме
Трусова будет покорять мир с лучшей программой? Глейхенгауз с Тутберидзе очень постарались
Трусова будет покорять мир с лучшей программой? Глейхенгауз с Тутберидзе очень постарались
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android