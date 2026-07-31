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Петросян не форсирует вопрос с выбором тренера после ухода от Тутберидзе — источник

Петросян не форсирует вопрос с выбором тренера после ухода от Тутберидзе — источник
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Участница Олимпийских игр — 2026, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не форсирует вопрос с выбором тренера, имея на рассмотрении несколько вариантов. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Также, по сведениям источника, приоритетом спортсменки является восстановление после полученной травмы бедра и последующее возвращение к тренировочному процессу.

Напомним, 20 июля Петросян объявила о прекращении сотрудничества с тренерским штабом заслуженных тренеров России Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. 19-летняя фигуристка выступила на Играх в Милане в нейтральном статусе.

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