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Федотов рассказал об адаптации к штабу Мишина после ухода от Тутберидзе

Федотов рассказал об адаптации к штабу Мишина после ухода от Тутберидзе
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Чемпион России среди юниоров по фигурному катанию Арсений Федотов ответил, адаптировался ли он к новому штабу после перехода к Алексею Мишину от Этери Тутберидзе, а также рассказал, в чём изменился его подход к тренировкам.

– Ещё нахожусь в стадии адаптации. Но всё хорошо, всё идёт по плану.

– Какие ключевые изменения заметил?
– На льду чуть поменьше: две тренировки по часу, а были по полтора. Приходится тренироваться активнее, чтобы всё успевать, – сказал Федотов в интервью Первому каналу.

30 и 31 июля Федотов участвует в закрытых прокатах юниорской сборной России. Он является запасным фигуристом для участия в этапе Гран-при в Сиане в середине августа. На основную квоту претендует Лев Лазарев.

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