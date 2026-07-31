Федотов рассказал об адаптации к штабу Мишина после ухода от Тутберидзе

Чемпион России среди юниоров по фигурному катанию Арсений Федотов ответил, адаптировался ли он к новому штабу после перехода к Алексею Мишину от Этери Тутберидзе, а также рассказал, в чём изменился его подход к тренировкам.

– Ещё нахожусь в стадии адаптации. Но всё хорошо, всё идёт по плану.

– Какие ключевые изменения заметил?

– На льду чуть поменьше: две тренировки по часу, а были по полтора. Приходится тренироваться активнее, чтобы всё успевать, – сказал Федотов в интервью Первому каналу.

30 и 31 июля Федотов участвует в закрытых прокатах юниорской сборной России. Он является запасным фигуристом для участия в этапе Гран-при в Сиане в середине августа. На основную квоту претендует Лев Лазарев.