Лев Лазарев рассказал, что на российских соревнованиях будет выступать на взрослом уровне

Чемпион России среди юниоров по фигурному катанию Лев Лазарев, являющийся основным претендентом на участие в этапе Гран-при ISU в Сиане в середине августа, заявил, что на внутрироссийских соревнованиях планирует выступать во взрослой категории. Также фигурист рассказал, как ставилась его новая короткая программа «Болеро». 30 и 31 июля Лазарев участвует в закрытых прокатах юниорской сборной России.

– Волнение было нереальное, потому что катать короткую с четверными прыжками в первый раз было довольно страшно.

– Почему приняли решение катать с четверными? В юниорах же их будет нельзя исполнять. Это задел на взрослые?

– Нельзя, но на российских турнирах я планирую выступать по взрослым, поэтому решили приехать сюда с таким контентом.

Других вариантов музыки, кроме «Болеро», не было. Её мне предложил Сергей Дмитриевич [Давыдов], я сразу согласился, потому что она мне нравится. Где-то в апреле мы начали её ставить, месяца три всё переделывали и переделывали – сначала я не успевал в музыку, вращение целиком не помещалось. Потом пришли к чему-то. Музыка не давит, я понимаю, что катаюсь довольно зажато – во-первых, потому что появились четверные, во-вторых, потому что давно не выступал. Думаю, в будущем получится хорошо прокатать эту программу, – сказал Лазарев в интервью Первому каналу.