Оксана Грищук ответила на обвинения дочери в домашнем насилии

Двукратная олимпийская чемпионка и четырёхкратная победительница чемпионата мира по фигурному катанию в танцах на льду Оксана Грищук прокомментировала обвинение в домашнем насилии со стороны дочери Скайлер Грейс Грищук.

«Как любящая, заботливая и ответственная мать, я сделала всё возможное и даже больше, чтобы моя дочь получила образование мирового уровня. Она училась в лучших университетах мира, включая Кембридж и Принстон. На протяжении многих лет она выступала в международном профессиональном теннисе, принимая участие в турнирах ITF и WTA, а также занималась музыкой, конным спортом и плаванием.

За всеми этими достижениями стоят не только её талант, способности и безумно огромный труд, но и наши совместные многолетние усилия, многие годы ежедневной тяжелейшей работы, поддержки, жертв, бессонных ночей, любви и веры в её будущее.

Сегодня моей дочери 23 года. Она взрослый человек и имеет право самостоятельно выбирать свой путь. Как распорядиться полученным образованием, своими талантами, возможностями и опытом, которые были созданы благодаря её труду и нашему общему пути, это её личный выбор и её жизненная дорога. Искренне желаю ей счастья, благополучия и успехов и всегда буду рада её достижениям.

Мне тяжело и больно видеть, что моя дочь вынесла в публичное пространство столь серьёзные обвинения в мой адрес. Для любой матери это огромное потрясение.

Категорически отвергаю утверждения, что я причиняла ей вред или подвергала её насилию. Эти обвинения совсем не соответствуют действительности. Надеюсь, что все обстоятельства этой ситуации будут объективно и всесторонне установлены.

Также глубоко переживаю за то, в каком окружении и обстоятельствах моя дочь сейчас находится. Как мать хочу для неё только безопасности, добра и людей рядом, которые искренне желают ей счастья и благополучия.

Каждый день молюсь за свою дочь, за её здоровье, безопасность, душевное спокойствие и за то, чтобы её окружали честные, добрые и любящие люди.

Обращаюсь ко всем верующим людям: пожалуйста, помолитесь за мою дочь, за её защиту, за её безопасность и за то, чтобы в её жизни были свет, мудрость и выбор правильного пути.

Но прежде всего хочу сказать главное: моя дочь остаётся моей дочерью, самым дорогим человеком в моей жизни. Я вспоминаю не только её достижения, но и ту маленькую девочку, которую держала за руку, защищала, оберегала, поддерживала, спасала и сопровождала на каждом этапе её жизни.

Моя любовь к ней как матери неизменна. Её невозможно отменить словами, обвинениями или обстоятельствами. Никто и ничто не сможет отнять у нас связь матери и дочери.

Люблю её, всегда любила и всегда буду любить. Верю, что любовь, правда и время помогут нам снова найти путь друг к другу», — приводит слова Грищук Sport24.