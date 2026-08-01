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ФФККР не будет менять заявку участников юниорского Гран-при в Сиане — источник

ФФККР не будет менять заявку участников юниорского Гран-при в Сиане — источник
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение не менять список заявленных в нейтральном статусе российских фигуристов-участников юниорского этапа Гран-при в Сиане, Китай, который пройдёт в середине августа. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По предварительным данным, в число спортсменов войдут Лев Лазарев, Елена Костылева, Полина Шешелева/Егор Карнаухов (спортивные пары), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду).

30 и 31 июля в Новогорске состоялись закрытые контрольные прокаты юниорской сборной. Официально фамилии фигуристов, которые выступят на международном турнире, будут известны на предстоящей неделе.

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