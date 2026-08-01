ФФККР определила порядок замен на юниорских этапах Гран-при — источник

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила порядок замен на этапах юниорской серии в Бангкоке (Таиланд) и Анкаре (Турция), сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации, в случае непопадания в тройку лучших на этапе Гран-при в Сиане (Китай) спортсмен или пара будет заменён на следующих этапах в Бангкоке и Анкаре. Решение было принято по итогам закрытых прокатов, прошедших в Новогорске.

По предварительным данным, на этап в Сиане заявлены Лев Лазарев, Елена Костылева, Полина Шешелева/Егор Карнаухов (спортивные пары) и Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду).

В июне 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.