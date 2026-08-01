Камила Валиева пройдёт подготовку к новому сезону у Бенуа Ришо

Российская фигуристка Камила Валиева присоединится к тренировочным сборам французского хореографа Бенуа Ришо в Европе. Об этом сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская.

«После Кисловодска Камила полетела к Бенуа – это наш план подготовки. Почистить программу, обменяться опытом. Это сейчас Камиле необходимо. Там будет Алексей Николаевич Мишин – я ему позвонила и попросила по возможности подсказать и дать рекомендации, какие он посчитает нужными. С Бенуа мы на связи», – приводит слова Соколовской ТАСС.

В мае Бенуа Ришо посещал Россию, во время визита он поставил программы нескольким фигуристам, включая Валиеву. На сборах хореографа сейчас проходят подготовку такие известные спортсмены, как Михаил Шайдоров, Ника Эгадзе, Адам Сяо Хим Фа.