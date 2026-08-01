Елена Костылева рассказала, над чем особенно работала при подготовке к новому сезону

Двукратная чемпионка России среди юниоров фигуристка Елена Костылева рассказала, на что особенно обращала внимание при подготовке к сезону. Спортсменка является основным кандидатом на участие в юниорской серии Гран-при ISU среди россиянок её возрастной категории.

«Мне очень нравится моя короткая программа, как она поставлена, всё удобно. Вроде бы не так много «беговых», как я всегда делала. Сейчас в основном работа шла над программами, над связками между прыжками, потому что все понимаем, у меня с этим есть проблема. Так что работаю именно над этим и дальше буду работать. Буду ещё укорачивать заходы, убирать «беговые». Ставил мне короткую программу Иван Букин на музыку «Болеро». Потом, конечно, что-то доделывалось, переделывалось, но так программа очень нравится», — приводит слова Костылевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).