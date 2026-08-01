«Надеюсь, удастся справиться». София Дзепка — о программах на сезон-2026/2027

Победительница финала Гран-при России среди юниоров фигуристка София Дзепка рассказала о создании новых программ на сезон-2026/2027. Короткая программа спортсменки поставлена на музыку из балета «Раймонда», произвольная – по мотивам фильма «Матрица».

«Мне кажется, такой динамичной программы, как у меня короткая, я ещё не катала. Произвольная – очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться.

Произвольную мне полностью поставил Артём Федорченко. Относительно короткой, не знаю, как корректно сказать. Изначально мы работали над ней с Ильёй Авербухом, ориентировались на то, что в сезоне я буду выходить по мастерам. Ставили короткую в конце сезона, когда была неопределённость, позднее появилась информация, что нас допустят, что есть возможность выступить на международной арене по юниорам, и пришлось переделывать программу под юниорский формат, менять элементы. Поэтому получилась совсем другая программа относительно того, что мы ставили с Ильёй Изяславовичем. Переделал короткую программу тоже Артём Федорченко.

[В короткой программе] я стараюсь передать образ Раймонды и стилистику музыки. Что для меня новое в этой программе – испанская тематика. [Произвольная программа] всё ещё в стадии отработки. Надеюсь, в сезоне у меня получится выразить обе программы эмоционально, чтобы настроение соответствовало музыке, чтобы программы в целом смотрелись ярче и по хореографии, и по эмоциям, и мощнее были, быстрее, выше, сильнее и так далее», – приводит слова Дзепки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Дзепка в июле 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах. Она является запасной спортсменкой для участия в этапе Гран-при ISU среди юниоров в Сиане.