15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Надеюсь, удастся справиться». София Дзепка — о программах на сезон-2026/2027

«Надеюсь, удастся справиться». София Дзепка — о программах на сезон-2026/2027
Комментарии

Победительница финала Гран-при России среди юниоров фигуристка София Дзепка рассказала о создании новых программ на сезон-2026/2027. Короткая программа спортсменки поставлена на музыку из балета «Раймонда», произвольная – по мотивам фильма «Матрица».

«Мне кажется, такой динамичной программы, как у меня короткая, я ещё не катала. Произвольная – очень нестандартный для меня образ. Надеюсь, удастся справиться.

Произвольную мне полностью поставил Артём Федорченко. Относительно короткой, не знаю, как корректно сказать. Изначально мы работали над ней с Ильёй Авербухом, ориентировались на то, что в сезоне я буду выходить по мастерам. Ставили короткую в конце сезона, когда была неопределённость, позднее появилась информация, что нас допустят, что есть возможность выступить на международной арене по юниорам, и пришлось переделывать программу под юниорский формат, менять элементы. Поэтому получилась совсем другая программа относительно того, что мы ставили с Ильёй Изяславовичем. Переделал короткую программу тоже Артём Федорченко.

[В короткой программе] я стараюсь передать образ Раймонды и стилистику музыки. Что для меня новое в этой программе – испанская тематика. [Произвольная программа] всё ещё в стадии отработки. Надеюсь, в сезоне у меня получится выразить обе программы эмоционально, чтобы настроение соответствовало музыке, чтобы программы в целом смотрелись ярче и по хореографии, и по эмоциям, и мощнее были, быстрее, выше, сильнее и так далее», – приводит слова Дзепки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Дзепка в июле 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах. Она является запасной спортсменкой для участия в этапе Гран-при ISU среди юниоров в Сиане.

Материалы по теме
Наши звёздные юниоры собрались покорять мир «Болеро»! Каким будет их дебют?
Наши звёздные юниоры собрались покорять мир «Болеро»! Каким будет их дебют?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android