«Он будто персонаж из книги». Федорченко — о программе Льва Лазарева «Маленький принц»

Российский хореограф-постановщик Артём Федорченко рассказал, как ему пришла идея поставить программу российскому фигуристу Льву Лазареву по мотивами повести «Маленький принц».

«Когда мне предложили поставить программу Льву, то первое, о чём я подумал, посмотрев на этого парня, «Маленький принц». Согласитесь, он как будто персонаж из книги. Не только внешне похож, но и по возрасту многое перекликается с героем Сент-Экзюпери. Период взросления, возмужания, поиск себя в этом мире. Сама история органично ложилась на то, что, как мне кажется, в данный момент переживает фигурист.

Я начал искать музыку для программы. Собрал четыре разных музыкальных трека, которые напрямую не относятся к «Маленькому принцу», но хорошо передают тему и образ программы. Когда программа будет вкатана со всеми элементами, Лёва будет классно выглядеть в этом образе», – приводит слова Федорченко телеграм-канал ФФККР.