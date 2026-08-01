Камила Валиева прибыла во Францию на сборы Бенуа Ришо и провела тренировку

Российская фигуристка Камила Валиева прибыла на сборы известного французского хореографа Бенуа Ришо, которые проходят во французском Анже. Ранее тренер спортсменки Светлана Соколовская рассказала, что Валиева после сборов в Кисловодске отправится к зарубежному специалисту для подготовки к новому сезону. Фотографии Валиевой и Ришо на тренировке опубликовала пресс-служба кэмпа у себя на странице в соцсети.

Фото: Пресс-служба Peak Ice Camps

Фото: Пресс-служба Peak Ice Camps

В мае Бенуа Ришо посещал Россию, во время визита он поставил программы нескольким фигуристам, включая Валиеву. На сборах хореографа сейчас проходят подготовку такие известные спортсмены, как Михаил Шайдоров, Ника Эгадзе, Адам Сяо Хим Фа.