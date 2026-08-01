«Сейчас не беспокоит». Костылева рассказала, что в межсезонье столкнулась с травмами

Двукратная чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева рассказала, что в межсезонье столкнулась с некоторыми травмами, но сейчас не испытывает из-за них дискомфорта.

«Мне сказали, что произвольная намного лучше, чем была, по шагам. Сказали работать над вращениями. В межсезонье у меня были небольшие травмы, я не делала вращения, но ещё есть время. Главное, сейчас ничего не беспокоит. Буду усиленно работать над вращениями, связками и всем», — приводит слова Костылевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

Костылева в июле 2026 года получила нейтральный статус. Она является основным кандидатом на участие в юниорской серии Гран-при ISU среди россиянок её возрастной категории.