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Ника Эгадзе анонсировал произвольную программу по мотивам «Человека-паука»

Ника Эгадзе анонсировал произвольную программу по мотивам «Человека-паука»
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Чемпион Европы (2026) грузинский фигурист Ника Эгадзе опубликовал у себя на странице в соцсети тизер новой произвольной программы, поставленной по мотивам серии фильмов Marvel о Человеке-пауке. На видео спортсмен работает с известным французским хореографом Бенуа Ришо, у которого на данный момент участвует в летних тренировочных сборах в Анже.

«С большой силой приходит большая ответственность», – подписал видео Эгадзе. Эта фраза получила известность именно благодаря комиксам о Человеке-пауке и принадлежит дяде главного героя.

Ника Эгадзе родился в Грузии, но уже несколько лет проживает в Москве, где тренируется в штабе Этери Тутберидзе.

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