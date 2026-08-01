Ника Эгадзе анонсировал произвольную программу по мотивам «Человека-паука»

Чемпион Европы (2026) грузинский фигурист Ника Эгадзе опубликовал у себя на странице в соцсети тизер новой произвольной программы, поставленной по мотивам серии фильмов Marvel о Человеке-пауке. На видео спортсмен работает с известным французским хореографом Бенуа Ришо, у которого на данный момент участвует в летних тренировочных сборах в Анже.

«С большой силой приходит большая ответственность», – подписал видео Эгадзе. Эта фраза получила известность именно благодаря комиксам о Человеке-пауке и принадлежит дяде главного героя.

Ника Эгадзе родился в Грузии, но уже несколько лет проживает в Москве, где тренируется в штабе Этери Тутберидзе.